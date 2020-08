Ferrovie: “Snack on board” sui treni regionali di Trenitalia

Bevande e snack da acquistare e consumare sui treni regionali di Trenitalia.

Quel che è sempre stata prerogativa esclusiva dei treni a lunga percorrenza, Frecce in primis, diventa d’ora in poi un’opzione a portata anche di pendolari e passeggeri regionali.

A partire dal 17 agosto, infatti, sui nuovi treni Pop della linea Venezia-Bassano del Grappa sarà presente un distributore automatico di bevande e snack confezionati, un modo per rendere più confortevole il viaggio.

Del resto, come sosteneva il poeta statunitense T. S. Eliot. Ciò che conta è il percorso del viaggio e non l’arrivo. E, a pensarci bene, non importa la lunghezza del tragitto perché questo aforisma si può ben applicare anche agli spostamenti più brevi per motivi di lavoro, studio, svago e turismo.

Per questo, con il nuovo servizio Snack on Board, Trenitalia ha voluto dedicare un’attenzione particolare a chi sceglie ogni giorno i treni regionali. Per ora si tratta di una coccola riservata ai viaggiatori che partono dalla laguna veneziana per raggiungere la città del Ponte degli Alpini sul Brenta, ma il servizio sarà gradualmente esteso anche agli altri treni Rock e Pop della flotta regionale di Trenitalia.

Fonte FS News