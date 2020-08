Ferrovie: Italo conferma l'Adriatica e aumenta di nuovo le corse

Una buona notizia per coloro che usufruiscono di Italo sull'Adriatica.

La compagnia dei treni bordeaux ha infatti prolungato la possibilità di acquistare biglietti fino al prossimo 30 settembre coprendo, di fatto, tutta la stagione estiva.

Ma le novità non finiscono qui, visto che a partire dal 10 settembre tornano stabilmente a tre le coppie a disposizione tra Milano e Ancona, venendo quindi ristabilita quella attualmente soppressa il lunedì, il martedì e il mercoledì.

Del resto, come scritto da Ferrovie.Info, Italo su questo punto era stata molto chiara, dicendosi pronta a far tornare di nuovo in servizio la terza coppia qualora fosse cresciuta nuovamente la domanda.