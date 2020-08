Ferrovie, attraversano i binari della linea Jonica: multati in nove

Prosegue l’azione di contrasto della diffusa quanto pericolosa abitudine di attraversare i binari.

Pertanto, nell’ambito dell’operazione denominata "Rail Safe Day", gli agenti della Polfer di Locri, hanno effettuato una serie di controlli sulla tratta Locri - Brancaleone - Roccella Jonica. La tratta è spesso teatro di incidenti ferroviari mortali, l’ultimo dei quali avvenuto a Roccella Jonica lo scorso anno.

Durante i controlli sono stati sanzionati 9 utenti, che preferivano utilizzare passaggi abusivi per accedere in spiaggia e non i previsti e prescritti sottopassaggi. La Polfer coglie ancora una volta l’occasione per sensibilizzare circa l’importanza dell'uso dei sottopassaggi e del rispetto delle regole per garantire la tutela della propria e dell'altrui incolumità.