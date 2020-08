Ferrovie, la richiesta di Pecoraro Scanio: "Stop al festival del monouso sui treni"

"Stop al festival delle plastiche monouso sui treni Frecciarossa".

Questo l'appello che Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Fondazione Univerde, rivolge in un video alle Ferrovie dello Stato che in passato "avevano fatto un ottimo lavoro nel ridurre l'uso di questi prodotti.

Adesso, invece, con l'emergenza Covid, si sta assistendo a un festival dell'usa e getta - incalza Pecoraro Scanio, che ha lanciato una petizione su Change.org per promuovere anche sui treni l'uso di dispositivi di protezione individuale riutilizzabili e riciclabili -.

Quando saliamo sulle carrozze troviamo un contenitore in plastica con dentro delle mascherine, guanti e persino una poggiatesta usa e getta. La richiesta è molto semplice - ribadisce il presidente di Fondazione Univerde -, Ferrovie dello Stato deve aiutarci a ridurre questo enorme spreco. Oggi i dati ci dicono che ogni mese in Italia si stanno distribuendo circa oltre un miliardo di mascherine usa e getta. Ripartiamo quindi dal 'plastic feee' - conclude - e le Ferrovie dicano stop all'eccesso di plastica".