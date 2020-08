Ferrovie: il FVG ha stabilito gli indirizzi per i rimborsi degli abbonamenti Tpl causa Covid-19

Una bella notizia per gli utenti e pendolari del FVG: ieri la giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai trasporti Graziano Pizzimenti, ha deliberato gli indirizzi per l’applicazione dei rimborsi ai viaggiatori di cui all'articolo 215 del Decreto Legge n. 34/2020.

Il FVG insieme all'Emilia Romagna è una delle prime regioni d’Italia a regolamentare nel dettaglio gli indirizzi alle Aziende di trasporto pubblico locale, al fine di uniformare l’applicazione dell’articolo 215 del DL n. 34/2020, (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

Una decisione di buon senso, condivisa con i Comitati dei Pendolari che in queste settimane si sono confrontati in un fattivo e continuo dialogo con l’Assessore Pizzimenti e la Direzione Regionale Mobilità.

Il provvedimento coinvolgerà oltre 60.000 utenti del FVG (bus e treni), che potranno così chiedere il rimborso. Nello specifico gli indirizzi prevedono:

Abbonati:

- abbonamenti mensili, tranne che per abbonamenti mensili acquistati prima del 10 marzo 2020, saranno rimborsati solo i mensili di marzo 2020;

- abbonamenti annuali: rimborso di due mensilità (2/12);

- abbonamenti annuali scolastici e abbonamenti scolastici residenti FVG: rimborso di 3 mensilità (3/10);

Possessori di titoli di viaggio di corsa semplice:

- per i titoli ferroviari di corsa semplice acquistati prima del 10 marzo 2020 e che abbiano scadenza nel periodo 10 marzo-17 maggio sarà riconosciuto dall’impresa ferroviaria emittente un voucher di pari importo. Per titoli di corsa semplice ferroviari senza scadenza o con scadenza acquistati successivamente al 10 marzo non si dà seguito al rimborso;

- per i titoli di corsa semplice e pluricorsa validi sugli autobus urbani ed extraurbani e sui servizi marittimi, non si dà seguito al rimborso in quanto non prevedono scadenza di utilizzo.

Modalità di rimborso:

- i rimborsi saranno effettuati unicamente tramite l’emissione di voucher spendibili entro il 31 dicembre 2020, in unica soluzione;

Caratteristiche del Voucher:

- utilizzo entro il 31.12.2020;

- importo proporzionale al periodo di mancato utilizzo;

- spendibile in un’unica soluzione;

- acquisto dei titoli con l’utilizzo del voucher solo presso le biglietterie dell’Azienda emittente o, ove disponibile, su web ticketing.;

- validità del voucher: il voucher sarà emesso dall’Azienda presso la quale era stato acquistato il relativo abbonamento e potrà esser utilizzato per l’acquisto di titoli di viaggio di competenza territoriale della azienda stessa.

La richiesta di Voucher andrà presentata entro il 30 novembre 2020 all’Azienda che ha emesso l’abbonamento sul portale aziendale dedicato ove attivato o presso le biglietterie secondo le modalità indicate dall’Azienda emittente in coerenza con quanto disposto dall’articolo 215.

Per quanto riguarda gli abbonamenti ferroviari a tariffa sovraregionale, le modalità di applicazione della misura dovranno necessariamente essere coordinate a livello nazionale e quindi esulano dagli indirizzi regionali.