Ferrovie: la regione Molise minaccia di richiudere la Termoli - Campobasso

La Termoli - Campobasso appena riaperta rischia di essere subito richiusa.

Anche oggi per i viaggiatori e non solo è stata un'altra giornata difficile. Il primo regionale del mattino, il 34795 ha totalizzato 51 minuti di ritardo su una percorrenza, lo ricordiamo, di poco meno di due ore. Poco meglio il corrispondente 34796 che si è fermato a "soli" 21 minuti mentre molto peggio il treno di ora di pranzo, col 34797 giunto a destino con +68.

Stando a quanto ci è stato segnalato da chi ha viaggiato sui convogli in questi giorni, i problemi tecnici sarebbero relativi a perdite di punti informativi per l'SCMT che comandano ovviamente l'arresto dei treni con ulteriori ritardi dovuti a passaggi a livello con barriere che a volte non si chiudono correttamente oltre a problemi di fogliame sui binari che rende difficoltosa la condotta.

Come già detto in altra news, RFI si sta adottando per risolvere tutte queste problematiche, ma la Regione Molise sembra essere già arrivata al capolinea della pazienza anche perché, oltre ai ritardi dei treni, i cittadini lamentano anche tempi di attesa piuttosto lunghi ai passaggi a livello.

C'è poi anche il non secondario problema dei mezzi utilizzati. Come abbiamo detto sulla tratta sono state messe in turno le ALn 663 della serie 1000, macchine di metà anni '80 ancora valide ma senza dubbio non più al passo con i tempi. Del resto in un paese in cui vengono "pubblicizzate" ogni settimana nuove consegne di Rock, Pop, Jazz, Swing e via discorrendo, è difficile pensare che a qualcuno possano ancora andare bene automotrici dell'altro secolo, per quanto ben tenute.

Per tutte queste ragioni, secondo quanto riportato da PrimoPiano Molise, l'assessore ai trasporti della regione avrebbe convocato per giovedì prossimo Trenitalia e RFI per un vertice d'urgenza durante il quale la politica regionale non esclude una prematura (ri)chiusura della tratta.

La speranza è che si riesca a trovare prima il bandolo della matassa così da evitare quello che sarebbe un duro colpo, l'ennesimo, per la mobilità nel Centro Italia.