Ferrovie, Abruzzo: auto sui binari, residente e macchinista evitano lo scontro

Stavolta è andata bene ma poteva andare decisamente molto male.

Il conducente di una FIAT Idea ha perso nella notte il controllo della sua auto nei pressi di Celano. La macchina è piombata sulla ferrovia posta poco sotto la strada qualche minuto prima che arrivasse un treno regionale con 50 passeggeri a bordo, probabilmente il Regionale 3228.

Fortuna ha voluto che un residente della zona sia riuscito a segnalare in tempo al macchinista l’auto ferma sui binari e per un soffio lo scontro è stato evitato.

Il macchinista del Regionale è stato pronto a frenare in tempo, prima che il convoglio impattasse con la macchina rovesciata sui binari. Grave ma non in pericolo di vita l'uomo alla guida dell'Idea che è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Avezzano. Ha riportato diverse lesioni causate dallo schianto, ma se la caverà.

Sono state subito avviate le procedure per sgomberare la linea dall’auto grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Avezzano. I carabinieri hanno invece eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.