Ferrovie, Spagna: mietitrebbia contro treno, un ferito

Il comune di Navalcaballo in Spagna è stato teatro di un incidente ferroviario lo scorso giovedì mattina.

L'autista di una mietitrebbia, un giovane di 27 anni, è rimasto gravemente ferito in seguito ad una collisione con un treno sulla linea Madrid-Soria all'altezza del suddetto comune, appartenente al comune di Los Rábanos, come riportato in un comunicato della Sottodelegazione del governo.

L'incidente è avvenuto alle 10.45. Le stesse fonti spiegano che sul treno viaggiavano 20 persone, tra i passeggeri e il personale di Renfe, tutti rimasti illesi e trasportati in bus a Soria.

Fonti della Sottodelegazione Governativa hanno chiarito che la mietitrebbia circolava lungo una strada locale adiacente all'autostrada, attraversata perpendicolarmente da una linea ferroviaria, con passaggio a livello senza barriere. Il giovane ha invaso il passaggio a livello quando in quel momento arrivava un treno a media percorrenza. La collisione ha causato notevoli danni alla mietitrebbia e alcuni al treno.