Ferrovie, disastro di Pioltello: pochi soldi per i controlli sui binari, nessuna colpa di ANSF per il deragliamento

Dieci giorni fa la Procura che indaga sull'incidente di Pioltello - nel sollecitare il rinvio a giudizio per nove tra manager e tecnici di RFI - ha invece chiesto l’archiviazione per i vertici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

In sostanza, i “controllori” non avrebbero colpe tali da far loro meritare un processo. Secondo la Procura infatti, gli ispettori addetti ai controlli dovrebbero essere una quindicina, pronti ad essere inviati in due o tre per volta sui punti più caldi della circolazione dei treni per missioni straordinarie. Per carenza di mezzi finanziari questi ispettori sono però sette in tutta Italia.

E siccome - ha spiegato il loro direttore ANSF dell’epoca Amedeo Gargiulo ai magistrati - la rottura di un giunto di binario, trattandosi di "materiale di consumo" è ritenuto un fenomeno "fisiologico", ecco che le ispezioni straordinarie vengono riservate normalmente ad altre emergenze.

Di conseguenza a RFI, in materia di ricambio di giunti e binari usurati, erano arrivati da parte dei vertici ANSF solo richiami scritti. Uno nel 2015, uno anche nel 2018 e più "energico", ma solo perché, secondo Gargiulo, "qualche tempo prima vi era stato un deragliamento di un treno dell’alta velocità nei pressi della stazione di Firenze. Era avvenuto a bassa velocità e senza conseguenze".

Del resto, ha aggiunto il capo degli ispettori, su 250 rotture di giunti avvenute negli ultimi dieci anni sulla rete nazionale, l’unico episodio finito in tragedia è stato quello del gennaio di due anni fa a Pioltello.

Ecco perché allora, preso atto che i vertici dell’Agenzia hanno comunque offerto prova di ben 130 ispezioni avvenute nel tempo per problemi ritenuti più gravi nei confronti di RFI, la Procura ha finito per chiedere l’archiviazione nei confronti di Gargiulo e del suo vice Caruso e il rinvio a giudizio solo per i nove di RFI.

Sembra invece scontata la richiesta di archiviazione per i vertici di Trenord, dopo che la consulenza tecnica disposta dalla Procura aveva in pratica “assolto“ il treno quanto a funzionamento del sistema frenante, alle condizioni dei carrelli e delle ruote delle vetture deragliate risultate regolari e in merito all'operato di macchinista e capotreno.

L'articolo integrale su Il Giorno.