Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Settimana piuttosto difficile sui binari del nostro Paese, a causa della confusione generata dalla decisione delle compagnie ferroviarie di revocare il distanziamento sociale sui convogli AV, successivamente revocata dal Governo (Ferrovie, De Micheli: "Il MIT non ha mai previsto il riempimento dei treni al 100%") che ha stabilito nuove norme in vigore da domani (Ferrovie, treni, aerei e navi: ecco cosa cambierà dal 10 agosto).

Tanti poi i disagi dovuti sia al maltempo che agli incendi (Ferrovie: una giornata di forti ritardi sui binari italiani), soprattutto sulla Direttrice Adriatica (Ferrovie: cronaca di una giornata "drammatica" per la linea Adriatica), (Ferrovie: incendio in Adriatica, circolazione sospesa e poi ripresa). Guai a causa del maltempo anche per l’Intercity Notte 757 Torino-Lecce (Ferrovie: il maltempo mette KO l'Intercity Notte 757 [VIDEO]).

Intanto da Trenitalia arriva la decisione di aumentare i collegamenti AV verso il Sud (Ferrovie: dodici Frecce in più per il Sud nel secondo weekend di agosto), e di aumentare le fermate in Calabria (Ferrovie, Calabria: il Frecciarossa fermerà anche a Vibo-Pizzo), regione che è anche la centro dei nuovi collegamenti decisi dalla compagnia ferroviaria privata Italo (Ferrovie: la mossa di Italo, treni straordinari su Reggio Calabria).

Confusione per le diverse norme adottate in materia di distanziamento sociale anche sui convogli regionali (Ferrovie: revoca del distanziamento sociale sui treni regionali, ecco le novità), (Ferrovie: viaggi sui treni regionali, ecco le disposizioni aggiornate).

Tante le novità che riguardano il miglioramento della rete infrastrutturale, prima fra tutte il rinnovamento della Direttissima (Ferrovie: la Direttissima si rinnova, lavori di potenziamento tra Orte e Roma). E poi ancora lavori sulla Milano-Domodossola (Ferrovie: la Milano - Domodossola cambia volto) e novità per la Orte-Falconara (Ferrovie: novità in arrivo per il raddoppio della Orte-Falconara).

Intanto mentre in Sicilia procedono i lavori sulla Palermo-Catania (Ferrovie, Sicilia: avanza la modernizzazione della Palermo-Catania) e si ipotizza una data per l’apertura dei cantieri sulla Messina-Catania (Ferrovie: raddoppio ferroviario Messina-Catania “entro l’anno l’avvio dei lavori”), in Lombardia arrivano fondi per le opere ferroviarie (Ferrovie, Lombardia: 458 milioni di euro in arrivo per opere ferroviarie).

Prosegue poi il programma di demolizione di materiale obsoleto (Ferrovie: ultimi giri di ruota per Due Piani Casaralta e Medie Distanze), mentre Fondazione FS procede al restauro delle ex OGR di Bologna che saranno adibite a nuovo Deposito Officina per la flotta degli ETR storici della Fondazione stessa, primo fra tutti il restaurato Settebello (Ferrovie: via ai lavori per la "casa" del Settebello restaurato).

Intanto se la settimana scorsa sono ripresi i viaggi sulla Transiberiana d’Italia, torneranno a breve in Sicilia i Treni Storici del Gusto (Ferrovie: tornano in Sicilia i Treni Storici del Gusto).

Prima di passare alle notizie dall'estero, meritano menzione l’anniversario della Strage dell’Italicus (Ferrovie: 4 agosto 1974, la Strage dell'Italicus), e il cambio di nome della Stazione di Bologna Centrale in ricordo della Strage del 2 agosto 1980 (Ferrovie: la stazione di Bologna denominata Bologna Centrale - 2 agosto 1980), di cui si è celebrato la scorsa settimana il quarantesimo anniversario.

Concludiamo la nostra rubrica appunto on le notizie dall'estero che riguardano stavolta la Serbia dove è deragliato un convoglio passeggeri (Ferrovie, Serbia: frana sui binari, deraglia treno passeggeri [VIDEO]), e la Svizzera che si prepara a inaugurare la Galleria di base del Ceneri (Ferrovie: apre a settembre la Galleria di base del Ceneri).

Appuntamento tra sette giorni!