Ferrovie: sassi contro l'Intercity, vetro distrutto e un ferito

Ne avevamo parlato solo qualche giorno fa e ci siamo di nuovo.

Il terno Intercity 505 Ventimiglia-Roma è stato preso a sassate mentre era fermo nella stazione di Alassio.

Il vetro della porta di una carrozza è andato distrutto e sarebbe stato ferito un ferroviere di Trenitalia. Il convoglio è poi ripartito e ha proseguito per sicurezza a una velocità di 50 chilometri orari per poi fermarsi ad Albenga dove ha sostato per 24 minuti e quindi a Savona da dove è ripartito per verifiche con un ritardo di 78 minuti.

«Ora basta, esigiamo la scorta delle forze dell’ordine a bordo dei treni» chiedono a gran voce i pendolari del comitato utenti Trenitalia del Ponente. Forse sarebbe sufficiente inasprire le pene per gesti simili, perché fin quando chi li commette continua a cavarsela con una lavata di testa di due minuti non ne verremo mai a capo.