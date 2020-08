Ferrovie: le E.656 "Caimano" al centro di un importante progetto sul turismo ferroviario

Dalla Fondazione FS Italiane una notizia che farà piacere a tutti gli appassionati ma soprattutto a coloro che amano i Caimano.

Tramite il suo canale social la Fondazione annuncia infatti interventi manutentivi sulla E.655.530. Sono in corso le lavorazioni di revisione sui carrelli e si procederà anche alla sostituzione delle sale montate.

Terminate le attività di risanamento della cassa, necessarie per il rifacimento della livrea, il Caimano tornerà in servizio entro il prossimo settembre.

Le buone notizie, tuttavia, non finiscono qui, visto che Fondazione rende noto anche che numerose unità di Caimano stanno per essere preservate in vista di un importante progetto sul turismo ferroviario che vedrà la fondazione impegnata nei prossimi anni.

Al momento non si sa nulla di più, ma si prospetta un futuro radioso per i treni storici nel nostro Paese.

Foto in alto Fondazione FS Italiane