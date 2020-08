Ferrovie: sassi contro i treni e selfie estremi

Ennesimo atto di vandalismo e stupidità ai danni di convogli in transito.

Questa volta, teatro di questa follia è stata la stazione di Chivasso, o meglio il tratto che immediatamente la precede lungo via Eugenio Clara. Da qui, la scorsa settimana, un gruppo di ragazzini avrebbe iniziato a lanciare sassi contro un treno proveniente da Milano.

È stato il personale di FS a lanciare l’allarme vedendo un gruppo di ragazzi lungo i binari: fortunatamente il sasso ha centrato un finestrino, ma nessuno è rimasto ferito.

La segnalazione è stata girata per competenza alla Polfer, e non è escluso che partendo dalle telecamere di sorveglianza della zona gli agenti possano rapidamente arrivare all'identificazione dei responsabili.

La scorsa settimana erano stati invece segnalati dei ragazzi che si aggrappavano ai treni per fare i selfie. In quell'occasione era stato il consigliere comunale Stefano Pellegrino a segnalare una «strana moda» che sta facendo breccia tra i suoi concittadini più giovani.

“Si chiamano challenge – aveva spiegato – le sfide estreme che vengono postate sui social dai ragazzi. Come quelle del selfie sui binari del treno in corsa, aggrappati sull'ultimo convoglio, in cui vince quello che resiste senza cadere. E questo può avvenire anche a Montanaro quando dei ragazzi cercano giochi pericolosi, passando il tempo fra qualche spregio dei beni pubblici o rissa, in compagnia di qualche lattina di birra abbandonata poi a terra. Si tratta di episodi sempre più frequenti. Purtroppo, non sono poche le volte che ho visto gruppi di ragazzi fare questi giochi estremi. Ragazzi anche giovanissimi, un po’ più che bambini di tredici o quattordici anni, ed altri più grandicelli, adolescenti”.