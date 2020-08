Ferrovie: Cina-Europa, 2.240 treni dallo scalo di Horgos

Ancora un'impennata del numero di treni merci tra Cina e Europa, ma questa volta protagonista è lo scalo di Horgos nella Regione Autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina al confine con il Kazakistan.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, da gennaio a luglio 2.240 treni che trasportavano oltre 3,3 milioni di tonnellate di merci hanno varcato il confine attraverso l'impianto, con una crescita dei volumi trasportati su base annua del 55,37%.

Nei primi sette mesi dell'anno, 1.974 treni diretti in Europa hanno lasciato la Cina tramite Horgos, principalmente provenienti dalle città di Lianyungang, Zhengzhou, Chengdu e Chongqing. Le merci trasportate comprendevano in particolare capi di abbigliamento, prodotti elettronici, prodotti meccanici ed elettrici e anche prodotti chimici.

Al senso inverso sono entrati in Cina passando per Horgos un totale di 266 treni, provenienti principalmente da Germania, Polonia, Uzbekistan, Kazakistan e altri Paesi, trasportando merci come filati di cotone, materiali da costruzione, automobili e ricambi per auto.