Ferrovie, giovane devasta la stazione e rischia di provocare un incidente: è libero

Il 21enne che domenica ha devastato la stazione di Ostia Parmense, gettando transenne sui binari e rischiando di provocare un incidente ferroviario, dopo la convalida dell’arresto è stato liberato e sottoposto alla misura dell’obbligo di firma, in attesa del processo.

Per questo motivo la Procura di Parma ha fatto ricorso al tribunale del Riesame. “Quando una decisione non viene condivisa, la si impugna, senza alcuna polemica. È normale che accada”, spiega il procuratore Alfonso D'Avino, come riportato dalla Gazzetta di Parma, dopo le proteste di alcune forze politiche per la liberazione dell’arrestato.

Il giovane tunisino ha distrutto la porta a vetri della stazione, staccato un’obliteratrice e spaccato il tabellone degli arrivi. Poi ha lanciato sulle rotaie tre transenne e solo l’intervento dei carabinieri ha evitato un incidente con il regionale diretto a La Spezia in arrivo.