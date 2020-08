Ferrovie: danni intorno ai 500 mila euro per l’incidente ferroviario di Ornavasso

I danni causati dall'incidente ferroviario dello scorso 9 luglio a Ornavasso, si aggirerebbero intorno ai 400-500 mila euro.

Ricordiamo che verso le 14,30 di quel pomeriggio un camion, fermo sui binari, venne travolto da un treno Hupac.

La Polfer di Domodossola ha ricostruito nel dettaglio l’accaduto, anche grazie alle telecamere di un’azienda della zona industriale di Ornavasso, che hanno ripreso il momento dell’impatto. Dalle ricostruzioni, sembrerebbe che il camion abbia attraversato la linea ferroviaria quando già suonava il segnale acustico e il semaforo era rosso.

Il mezzo si è quindi trovato in mezzo ai binari della linea Domodossola-Novara quando le sbarre stavano scendendo. Inevitabile lo scontro col treno che stava sopraggiungendo e che, per fortuna, andava a una velocità ridotta tra i 70 e gli 80 Km/h. La vicinanza di una curva non ha poi consentito al macchinista di vedere in anticipo il camion: quando ha azionato i freni ormai era a soli 200 metri dal passaggio a livello occupato dal mezzo.

Come detto i danni sono stati ingenti: solo il locomotore, la Vectron 193 533 di SBB Cargo entrata in servizio solo 15 giorni prima ha riportato danni per 200 mila euro. L’autista rumeno è stato indagato per pericolo di disastro ferroviario.