Ferrovie, Serbia: frana sui binari, deraglia treno passeggeri [VIDEO]

Un treno che viaggiava sulla tratta Kraljevo-Raska, in Serbia, è deragliato nei pressi del monastero di Stara Pavlica a causa dello smottamento di una grande quantità di rocce sul binario.

Il macchinista è rimasto leggermente ferito e trasferito all'ospedale di Raska. Il treno è deragliato intorno alle quattro di ieri mattina, e poiché la frana è proprio dietro un tunnel, molto probabilmente il macchinista non ha potuto reagire in tempo per fermare il convoglio.

A causa della forza dell'impatto, gli assi anteriori si sono separati dal resto del treno, la cui estremità anteriore è fuori dal binario.

Lo smottamento è stato causato dalle forti piogge della scorsa notte. Le autorità delle ferrovie serbe sono sul posto, cercando di ripulire la tratta e di portare via il convoglio danneggiato.