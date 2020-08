Ferrovie: più fruibile la stazione di Rimini, il parcheggio raddoppia

Il parcheggio della stazione di Rimini si ingrandisce e raddoppia: passano, infatti, da 158 a 309 i posti auto dell’area parking ampliata che è stata inaugurata oggi.

A realizzarla RFI, mentre la gestione è in capo a Metropark, società controllata da FS Sistemi Urbani, che ha investito 850 milioni di euro nella nuova infrastruttura.

Un ulteriore intervento che va a potenziare l’hub romagnolo che integra diverse tipologie di trasporto: treno, Metromare, auto, bici, moto e veicoli elettrici. Giusto lo scorso aprile era stato inaugurato il nuovo piazzale davanti alla stazione, con giochi d’acqua e luci a led, mentre a luglio è stato firmato l’accordo tra Trenitalia Tper e la velostazione Bike Park Rimini che prevede uno sconto del 50% sul noleggio delle biciclette per chi arriva in treno.

Il parcheggio della stazione – aperto h 24, videosorvegliato, con assistenza live al cliente e dotato di colonnine di ricarica elettrica - sarà strategico sia per andare verso il centro storico che per raggiungere le spiagge. La maggiore offerta di sosta andrà a beneficio, infatti, di chi prende il treno o il Metromare, ma anche di chi si sposta in città scegliendo la mobilità dolce.