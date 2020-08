Ferrovie: riattivata la circolazione sulla linea Adriatica tra Termoli e San Severo

Assistenza nelle stazioni, bus sostitutivi e il rimborso integrale del biglietto prima della partenza del treno in caso di rinuncia al viaggio.

Sono alcune delle azioni messe in campo da Trenitalia nel corso della mattinata del 6 agosto a fronte dello stop alla circolazione ferroviaria fra Termoli (CB) e San Severo (FG), sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia, dorsale Adriatica. Forzoso stop causato dai danni provocati dal maltempo.

Un forte temporale, nella notte, ha allagato la linea, danneggiato gli impianti di circolazione e asportato circa un chilometro di massicciata. Il lavoro di ripristino della piena funzionalità dell’infrastruttura ha impegnato per ore i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Soltanto alle 13.10 è stato possibile riavviare la circolazione.

Trenitalia ha dovuto riprogrammare l’offerta commerciale attivando un servizio di autobus sostitutivi per i viaggiatori dei treni della media e lunga percorrenza e regionali. Potenziata l’assistenza e l’informazione a bordo treno e nelle stazioni.

I viaggiatori sono stati informati anche tramite il servizio smart caring che permette di conoscere in tempo reale, tramite mail e sms, lo stato del proprio treno e della circolazione ferroviaria. Presente nelle stazioni anche il personale di Protezione Aziendale del Gruppo FS Italiane e della Protezione Civile. Ai viaggiatori sono stati distribuiti kit con generi di conforto.

Oltre ai rimborsi già previsti in caso di ritardo e in caso di rinuncia al viaggio, prima della partenza del treno, Trenitalia assicura anche il rimborso integrale del biglietto che può essere richiesto rivolgendosi in biglietteria o compilando la richiesta online. E consiglia, prima di mettersi in viaggio, di registrarsi al servizio di smart caring tramite l’app Trenitalia, e di consultare i tanti strumenti a disposizione per informarsi: la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, FS News, i canali social del Gruppo FS Italiane o il numero verde gratuito ‪800 89 20 21.

Fonte FS News