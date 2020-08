Ferrovie: circolazione ancora sospesa sulla Linea Pescara - Bari

Il traffico è ancora sospeso sulla Linea Pescara - Bari, per i danni causati dal maltempo.

La riattivazione della linea è prevista dal gestore infrastruttura alle ore 13:00. Ecco la situazione aggiornata alle 10.30.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00) oggi è cancellato.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi è cancellato.

Il treno IC 35003 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FB 8862 Lecce (6:04) - Milano Centrale (15:25) oggi ha origine da Pescara (10:11) ed è previsto in partenza con un ritardo di 90 minuti.

Il treno FB 8883 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (16:00) oggi è limitato a Pescara (11:44).

Il treno FB 8816 Lecce (7:06) - Venezia Santa Lucia (16:08) oggi ha origine da Pescara (11:10) ed è previsto in partenza con un ritardo di 90 minuti.

Il treno FB 8861 Milano Centrale (7:35) - Bari Centrale (15:30) oggi è limitato a Pescara (12:44).

Il treno ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:12) oggi è cancellato tra San Severo e Pescara. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto e con il treno ICN 758 in partenza da Pescara.

Il treno ICN 765 Milano Centrale (19:50) - Lecce (9:24) oggi è limitato a Termoli. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto e con il treno ICN 765 in partenza da Termoli.

Il treno ICN 757 Torino Porta Nuova (20:20) - Lecce (8:50) oggi è limitato a Pescara. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno ICN 754 Lecce (20:20) - Torino Porta Nuova (9:20) oggi è cancellato tra Apricena e Pescara. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto e con il treno ICN 754 in partenza da Pescara.

Il treno ICN 755 Milano Centrale (20:50) - Lecce (8:30) oggi è limitato a Pescara. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9806 Pescara (6:36) - Milano Centrale (13:25)

• FA 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:55)

• FA 8866 Lecce (8:04) - Milano Centrale (16:55)

• FA 8868 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:55)

• FA 8886 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55)

• IC 35310 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 35012 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:45)

Treni Regionali cancellati e sostituiti con bus:

• R 26387 Termoli (6:30) - Foggia (7:29): non ferma a Poggio Imperiale.

• R 26385 Termoli (8:07) - Foggia (9:10)

Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia a Foggia, Pescara, Ancona e Bologna Centrale.

In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto prima della partenza del treno, rivolgendosi in biglietteria o compilando la richiesta online.

Fonte FS News