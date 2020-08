Ferrovie: dodici Frecce in più per il Sud nel secondo weekend di agosto

Saranno in tutto 12 le Frecce in più rispetto alla programmazione ordinaria che nel secondo fine settimana di agosto, da venerdì 7 a lunedì 10, arricchiranno l’offerta di Trenitalia con il sud Italia.

Sei corse Frecciarossa in più tra Milano e Reggio Calabria e sei Frecciargento in più tra la Capitale e Lecce faranno tappa in tutte le principali e più amate mete balneari e turistiche di Campania, Calabria e Puglia, e faciliteranno così gli spostamenti degli italiani in partenza per le vacanze estive o anche di chi vuole soltanto concedersi un fine settimana di relax.

L’iniziativa, che conferma l’impegno del Gruppo FS Italiane a sostegno del turismo, rientra in un piano che Trenitalia ha previsto durante tutto il mese di agosto per rispondere alla domanda di mobilità lungo le rotte e nelle giornate di maggiore richiesta, da Milano verso la Campania e la Calabria e da Roma per la Puglia.

I biglietti per i nuovi collegamenti sono già in vendita su tutti i canali di acquisto Trenitalia. Questi gli orari delle Frecce Trenitalia in circolazione nel prossimo weekend:

Frecciarossa Milano C.le (11.50) – Reggio Calabria (22.05) corse attive il 7, 8 e 9 agosto:

Frecciarossa Reggio Calabria (11.50) – Milano C.le (22.10) corse attive nei giorni 8, 9 e 10 agosto.

I due Frecciarossa fermano anche a Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro, Sapri, Maratea, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno e Villa San Giovanni.

Frecciargento Roma (9.35) – Lecce (15.05) in circolazione nei giorni 7, 8 e 9 agosto;

Frecciargento Lecce (17.55) – Roma (23.30) corse in circolazione il 7, 8 e 9 agosto.

I due Frecciargento fermano anche a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni e Brindisi.

Fonte FS News