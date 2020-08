Ferrovie: il maltempo mette KO l'Intercity Notte 757 [VIDEO]

La sera del 1 agosto una tempesta tropicale si è abbattuta in Piemonte su Alessandria e i suoi dintorni provocando anche la caduta della linea aerea sulla Asti - Alessandria.

Diversi treni hanno subito ritardi e cancellazioni. Tra i convogli coinvolti c'era anche l'InterCity Notte 757 Torino-Lecce che ha sostato nella stazione di Felizzano per diverse ore visto che la linea era anche piena di detriti, rami e alberi.

In tarda notte il convoglio è stato quindi retrocesso e in seguito deviato via Milano e Piacenza da dove ha proseguito la sua corsa verso Lecce con oltre 500 minuti di ritardo.

L'InterCity ha poi accumulato ulteriori 40 minuti tra le stazioni di Marotta-Mondolfo e Senigallia per un guasto agli impianti di circolazione. Il treno alla fine è giunto a destinazione a Lecce alle 17 circa anziché alle 8.50 dopo aver accumulato 8 ore di ritardo ed averne recuperata una grazie alla traccia particolarmente larga.

L'occasione è stata buona per i fotografi pugliesi per riprendere questo ICN con una luce del tutto diversa da quella "normale". Foto e primo video, di Stefan Balanica, ritraggono la bella composizione con la E.402B.138 in livrea ex Frecciabianca a Barletta dove è giunto alle 15.00 rispetto alle 6.12.

Il secondo video di Claudio Villani lo vede invece poco prima, a San Severo.