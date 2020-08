Ferrovie: approvati progetto e finanziamento tratta d’accesso al BBT

È stata approvata lo scorso 27 luglio 2020 da RFI la delibera del progetto definitivo di variante del «Lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena».

Per l’assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Provincia autonoma di Bolzano Daniel Alfreider questo è un importante passo per dare una spinta a uno dei progetti di mobilità più importanti per il territorio, ma anche per l'intera Unione Europea.

«Le gallerie d’accesso al tunnel di base del Brennero, che è parte integrante del Core Corridor europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo, sono fondamentali sia per il trasporto di persone che merci sulla rotaia.

«Siamo sempre stati convinti che il BBT è fondamentale per trasferire il traffico dalla strada alla rotaia e migliorare la qualità di vita dei cittadini della Val d’Isarco.

«L’approvazione del progetto definitivo dimostra la grande importanza del progetto per il Ministero delle Infrastrutture e per RFI così come per l’intero gruppo FS, nonostante il periodo delicato legato al Covid-19», – dice Alfreider che sottolinea la buona collaborazione con l’Ad di RFI Maurizio Gentile, con l’intero gruppo FS, cosi come con i vertici di Trenitalia e l'amministratore delegato, Orazio Iacono.

In questo contesto è stata importante la visita della ministra delle infrastrutture Paola De Micheli alla Galleria del Brennero nel mese di febbraio. Durante la progettazione sono stati coinvolti anche i rappresentanti dei Comuni interessati.

La tratta d’accesso Fortezza-Ponte Gardena coinvolge gli otto comuni della val d’Isarco interessati dall’opera (Fortezza, Varna, Bressanone, Velturno, Funes, Chiusa, Laion e Ponte Gardena). Per il lotto è previsto un finanziamento complessivo di 1,55 miliardi.