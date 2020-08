Ferrovie: novità in arrivo per il raddoppio della Orte-Falconara

Arriva una possibile svolta per la tribolata tratta Orte-Terni-Falconara, per gran parte a binario unico.

Il raddoppio è previsto per il segmento Orte-Terni e da Campello sul Clitunno a Foligno mentre sono in corso gli interventi di completamento in direzione Spoleto. La senatrice del M5S Emma Pavanelli ha fatto oggi il punto della situazione annunciando interessanti novità.

“La Orte-Terni-Falconara è una delle tratte ferroviarie fondamentali per assicurare la connessione tra i due lati dell’Appennino. Sebbene parte del raddoppio della tratta sia già inserito nell’accordo di programma 2016-2021, i progetti stentano a decollare. Il Presidente Conte ha però chiaramente esplicitato che è prioritario garantire adeguati collegamenti passeggeri (rete AVR) tra Roma e le città del litorale adriatico marchigiano, abruzzese e molisano.

Trattandosi di un’opera strategica – prosegue Pavanelli - è evidente che con i prossimi fondi che giungeranno, molto probabilmente con il Recovery Fund, partirà la progettazione per questa opera tanto attesa da decenni.

Questo governo, come mai nessuno prima, sta cercando di coniugare il rispetto dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici con investimenti senza pari sulle ferrovie, le connessioni con i porti e gli aeroporti per rendere più competitivo il paese. Merci e persone che viaggiano su rotaia significano anche città meno inquinate e migliore salute per i cittadini.

L’opera – conclude la senatrice - deve essere realizzata in tempi brevi con o senza commissario. A tal fine con il decreto semplificazioni sono state date deroghe comparabili a quelle di un commissario straordinario ai vertici di RFI, che potrebbero dunque attivarsi sin da subito per la realizzazione di questa opera”.