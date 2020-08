Ferrovie: aumenta la sicurezza in Puglia, SCMT sulla Mungivacca-Adelfia

Entra in funzione il sistema di sicurezza che permette a treni e binari di comunicare tra loro in tempo reale lungo la tratta Mungivacca-Adelfia (BA).

Nei primi 12 km della Putignano-Bari (via Casamassima) è attivo il SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno) che fornisce il controllo della velocità massima in relazione ai vincoli posti dai segnali luminosi lungo la linea, dalle caratteristiche dell’infrastruttura e dalle prestazioni del treno.

Entro fine anno il sistema sarà installato anche sulla tratta Adelfia-Putignano dove è attualmente in funzione il blocco conta assi.

Grazie a questa innovazione i convogli di Ferrovie del Sud Est possono superare il limite di velocità di 50 km/h imposto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e percorrere in solo un’ora la linea che collega Putignano a Bari Centrale (via Casamassima).

Sono stati eliminati anche tre passaggi a livello nei comuni di Bari, Valenzano e Adelfia, sempre lungo la Mungivacca-Adelfia.

Il sistema è composto da un Sotto Sistema di Terra (SST), sui binari, che trasferisce a bordo del locomotore le informazioni sull’aspetto del segnale e le caratteristiche della linea. C'è anche un Sotto Sistema di Bordo (SSB), sul locomotore, che elabora le informazioni acquisite e comanda la frenatura di servizio o di urgenza nel caso vengano superati i vincoli di marcia controllati dal sistema.