Ferrovie: via ai lavori per la "casa" del Settebello restaurato

Non solo rotabili ma anche infrastrutture.

Sono parimenti importanti e Fondazione FS Italiane lo sa perfettamente, al punto che comunica che "Inizieranno a breve i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati ricadenti in una porzione delle ex OGR di Bologna che sarà adibita a nuovo Deposito Officina per la flotta degli ETR storici della Fondazione FS".

"In questa prima fase dei lavori - prosegue la nota - si procederà con il rifacimento dell'impiantistica e dei sistemi di sicurezza oltre che alla revisione dei binari di ingresso dalla stazione di Bologna Ravone".

Una buona notizia in vista di recuperi eccellenti, visto che, prosegue Fondazione FS, "Il Settebello, una volta uscito dalla Revisione Generale, risiederà qui".