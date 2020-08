Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Apriamo senza indugi con la collaborazione tra Trenitalia e Lego che porta sui nostri binari il primo Rock con livrea pubblicitaria (Ferrovie: Trenitalia svela il treno regionale ufficiale di LEGO Super Mario).

Proseguiamo poi con le notizie riguardanti l’Alta Velocità. Sia Trenitalia che Italo, in settimana, decidono di tornare alla piena occupazione dei posti (Ferrovie: salgono i contagi ma su Frecce e Italo torna il 100% dei posti), sentito il parere degli esperti, fortemente contrari all’iniziativa (Ferrovie, via il distanziamento su Trenitalia e Italo, Ricciardi: "Pessima idea"), interviene però il ministro della salute Speranza che blocca tutto (Ferrovie: Speranza firma ordinanza sull'obbligo di distanziamento sui treni).

In merito alle notizie più strettamente ferroviarie, si ipotizza una nuova stazione hub AV a Milano (Ferrovie: una nuova stazione Alta Velocità per Milano), e la possibilità di una fermata ad Aversa per il Frecciarossa (Ferrovie: per il Frecciarossa di Trenitalia spunta l'ipotesi Aversa).

Sul fronte dei collegamenti regionali, 11 regioni stabiliscono nuove regole per viaggiare nel rispetto delle norme sulla prevenzione del contagio da Covid-19 (Ferrovie: nuove regole per viaggiare in 11 regioni italiane). Intano in Liguria arrivano ancora nuovi convogli (Ferrovie: ancora nuovi treni regionali in arrivo per la Liguria), la Valle d’Aosta attende con impazienza le novità del prossimo anno, (Ferrovie: per la Valle d'Aosta il 2021 è l'anno della svolta), mentre rimane disastrosa la situazione dei collegamenti in Sardegna (Ferrovie: la "tragica" situazione delle ferrovie in Sardegna).

Prosegue poi il programma di demolizione di materiale obsoleto da parte di Trenitalia, in settimana ultimo viaggio per alcuni rotabili (Ferrovie: ultimo viaggio per E.655, E.646 e Carrozze UIC-Z) e demolizione per altri (Ferrovie: alla demolizione E.646, E.655, D.445 e ALn 668).

Tante le notizie che riguardano il materiale storico: novità per il materiale custodito dalla Fondazione FS Italiane (Ferrovie: Settebello, E.626.225 e DRS di La Spezia, le novità di Fondazione FS), recuperata la E.636.117 (Ferrovie: recuperata la E.636.117 "Cielo/Mare"), terminato il restauro della RALn 60.12 (Ferrovie: concluso il restauro della RALn 60.12), mentre la E.444R.078 arriva al Museo Ferroviario di Savigliano (Ferrovie: la E.444R.078 al Museo Ferroviario di Savigliano).

Le notizie dall’estero arrivano stavolta dalla Francia con il bilancio negativo di SNCF (Ferrovie, Francia: scioperi e Coronavirus, perdite record per SNCF), dalla Germania sempre più orientata nella diffusione dei treni a idrogeno (Ferrovie, Germania: via alla costruzione della prima stazione per rifornimento di idrogeno per treni), dalla Repubblica Ceca dove RegioJet inaugura un nuovo servizio (Ferrovie: RegioJet lancia il collegamento ferroviario diretto Praga - Vienna - Budapest) e dalla Serbia che implementa la sua rete AV (Ferrovie, Serbia: da Belgrado a Niš nuova linea da 200 km/h).

Da ricordare poi tre incidenti ferroviari, uno negli Stati Uniti (Ferrovie: apocalisse in Arizona, treno deraglia, prende fuoco e fa crollare il ponte [VIDEO]), l’altro in Russia (Ferrovie, Russia: scontro tra merci a San Pietroburgo, feriti e molti danni [VIDEO]) con il terzo che coinvolge invece il Pendolino in Portogallo (Ferrovie, Portogallo: il Pendolino CP si schianta a Soure [VIDEO]).

Concludiamo la nostra rubrica con le notizie sulla fusione tra Alstom e Bombardier, in merito alla quale l’Ue ha dato parere favorevole (Ferrovie: da Bruxelles pronto il via libera ad Alstom per acquisire Bombardier) con alcune condizioni (Ferrovie, UE: ok alla fusione Alstom - Bombardier, ma con forti compensazioni).

Appuntamento tra sette giorni!!

