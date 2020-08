Ferrovie: ecco i treni soppressi da Italo con rimborso del biglietto

In ottemperanza a quanto espressamente statuito dal Ministro della Salute con ordinanza emessa in data 01.08.2020, Italo si trova costretta a dover modificare repentinamente la propria flotta ed i servizi commerciali che erano stati pianificati in osservanza di quanto previsto dal DPCM del 14 luglio 2020.

L’inaspettata revoca della possibilità di derogare al distanziamento interpersonale di un metro pone la compagnia nella condizione di dover adottare misure drastiche ed eccezionali come, ad esempio, la soppressione e cancellazione di alcune tratte.

Verranno prontamente rimborsati tutti i titoli di viaggio non utilizzati a causa delle restrizioni normative.

Di seguito, la lista dei treni cancellati per la data viaggio del 02 agosto 2020: