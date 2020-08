Ferrovie: un successo il ritorno della Transiberiana d'Italia

Un gran successo di pubblico come non era scontato attendere. Ha ripreso ieri la sua corsa la Transiberiana d'Italia con un treno tra Sulmona e Castel di Sangro dopo l'interruzione dovuta al Covid.

Protagonista una doppia di macchine Diesel in Trazione Simmetrica, con alle due estremità la D.445.1034 e la D.445.1145, necessaria per la presenza di ben otto vetture d'epoca necessarie per incrementare i posti disponibili vista la necessità di mantenere il distanziamento sociale.

Una giornata di festa eccezionale con la cittadinanza che ha risposto molto favorevolmente e, come detto, con grande presenza. Una giornata che ovviamente ha visto protagonisti anche gli appassionati che sono venuti da ogni parte d'Italia. Su tutti il nostro Iacopo Grappiolo che ha realizzato le immagini a corredo dell'articolo.

Per coloro che volessero partecipare alle prossime uscite ricordiamo i convogli che saranno effettuati nei prossimi mesi:

AGOSTO

Domenica 9 – Sulmona-Roccaraso

Domenica 16 – Sulmona-Castel di Sangro

Sabato 22 – Sulmona-Roccaraso

SETTEMBRE

Domenica 6 – Sulmona-Roccaraso

Domenica 13 – Sulmona-Carovilli

Domenica 20 – Sulmona-Castel di Sangro

Domenica 27 – Sulmona-Castel di Sangro

OTTOBRE

Domenica 4 – Sulmona-Carovilli

Domenica 11– Sulmona-Roccaraso

Domenica 18 – Sulmona-Castel di Sangro

Domenica 25 – Sulmona-Roccaraso

NOVEMBRE

Domenica 1 – Sulmona-Carovilli

Domenica 8 – Sulmona-Roccaraso

Domenica 15 – Sulmona-Castel di Sangro

Sabato 21 – Sulmona-Roccaraso

NATALE

Dal 28 novembre al 20 dicembre – Treni di Natale – itinerario da definire

Sabato 26 dicembre – Sulmona-Carovilli