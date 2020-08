Ferrovie: ecco i nomi delle "nuove" 483 di GTS Rail

Appena entrate e subito "battezzate".

Le due new entry nel parco GTS, ex Sistemi Territoriali, avranno due nomi "propri", esattamente come le altre unità della compagnia pugliese.

Per la precisione la 483 025 si chiamerà "Europa" mentre la 483 026 si chiamerà "Ganimede".

Relativamente alla scelta dei nomi è la stessa GTS a fare chiarezza. Il primo nome rappresenta il "simbolo di unione" mentre il secondo è dedicato al maggiore dei satelliti naturali del pianeta Giove e il più grande dell'intero sistema solare.

Per quanto riguarda le "nuove" 753, invece, i nomi scelti sono "Io" per la 753 001 dedicato alla sacerdotessa di Era argiva e "Callisto" per la 753 003, dedicata anch'essa al personaggio della mitologia greca.