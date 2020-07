Ferrovie: RegioJet lancia il collegamento ferroviario diretto Praga - Vienna - Budapest

Oggi RegioJet lancia il nuovo collegamento ferroviario Praga - Vienna - Budapest.

Questa è un'altra linea in cui RegioJet riduce significativamente i costi per un comodo viaggio in treno e lo rende molto più attraente. I prezzi tra Praga e Budapest partono da 16 EUR e tra Vienna Budapest da 9 EUR. RegioJet ha già pre-venduto migliaia di biglietti per la sua nuova connessione.

"Con oggi segniamo la fine dei viaggi costosi con gli operatori ferroviari statali sulla linea Praga – Vienna – Budapest", dice Radim Janaura, proprietario di RegioJet.

RegioJet collega Praga e Vienna con Budapest, Györ e Mosonmagyarovar due volte al giorno in ogni direzione. Oltre ai nuovi collegamenti, RegioJet ha già ripreso completamente il funzionamento dei suoi treni tra Vienna, Brno e Praga, dove 4 collegamenti ferroviari funzionano quotidianamente in ogni direzione. RegioJet collaborerà con Westbahn in Austria e Continental Railway Solution in Ungheria sui treni operativi sulla nuova linea.

"Stiamo procedendo con la nostra visione di ridurre significativamente i costi di viaggio in treno per i passeggeri offrendo la più ampia gamma di servizi", afferma Ivana Kašická, direttore di RegioJet.

"Offriamo i nostri collegamenti ferroviari per i passeggeri tra Vienna e Budapest, con prezzi a partire da 9 Euro per offrire la possibilità di viaggiare comodamente in treno rispetto ai prezzi non sensati degli attuali operatori statali. Ora, tutti possono permettersi di viaggiare in treno tra Praga – Vienna e Budapest".

RegioJet offrirà i seguenti prezzi su tutti i suoi treni:

Praga - Budapest:

Classe low-cost 16 EURO

Classe standard 19 EURO

Classe Relax 25 EURO

Classe Business 35 EURO

Vienna - Budapest:

Classe low-cost 9 EURO

Classe standard 13 EURO

Classe Relax 19 EURO

Classe Business 29 EURO

Come parte del prezzo del biglietto, i passeggeri sui treni RegioJet hanno incluso prenotazioni di posti gratuiti, la possibilità di connessione internet gratuita e altri servizi. Sulla nuova linea Budapest, RegioJet offrirà una gamma completa dei suoi servizi di bordo in quattro classi - Standard, low-cost, Relax e Business. Anche la carrozza Astra con schermi individuali in ogni sedile con la possibilità di guardare film, ascoltare musica e altri contenuti di intrattenimento sarà parte di ogni set di treno.

Nelle classi Standard, Relax e Business, i passeggeri hanno caffè gratuito e acqua in bottiglia e hanno la possibilità di ordinare snack aggiuntivi a prezzi scontati. Nella classe Low-cost, i passeggeri possono anche ordinare snack - tramite un sistema di ordinazione online con consegna al posto.

RegioJet è il più grande operatore di treni passeggeri alunga percorrenza nell'Europa centrale. I suoi treni attualmente operano in Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Austria, Slovenia e Croazia e, insieme agli autobus, trasportano circa 20 milioni di passeggeri all'anno. L'azienda ha sede a Brno (Repubblica Ceca) ed è di proprietà al 100% dell'imprenditore ceco Radim Janura, che in passato ha vinto anche il premio Imprenditore dell'anno.

Il 2019 è stato il periodo di maggior successo economico per RegioJet finora. Ha chiuso il 2019 con un utile non imponibile di 167 milioni di dollari con EBITDA (secondo i principi contabili internazionali) di 502 milioni di dollari.

RegioJet ha superato i limiti associati al COVID19 - ha attualmente rinnovato la stragrande maggioranza delle connessioni e si sta espandendo in modo significativo all'estero.

Il 30 giugno ha lanciato nuovi collegamenti ferroviari da Praga a Fiume, che sono diventati un fenomeno di questa stagione estiva. Oggi, RegioJet inizia a operare i suoi collegamenti ferroviari con la capitale dell'Ungheria, Budapest, e oltre ai collegamenti dalla Repubblica Ceca, entra anche nel percorso dei collegamenti ferroviari tra le metropoli del Danubio di Vienna e Budapest.

L'anno prossimo, RegioJet prevede di espandere la propria attività ad altre rotte che collegano la Repubblica Ceca, la Slovacchia o l'Austria con la Polonia e l'Ucraina e di provare rotte in altri paesi.