Ferrovie: due DE18 Vossloh per Captrain Italia

Il verde è il colore dell’Operatore ferroviario CAPTRAIN Italia.

Questo colore ben rappresenta il continuo sviluppo, la crescita e la sostenibilità ambientale a cui l’azienda Captrain si è sempre ispirata. Il trasporto ferroviario è infatti la modalità di movimentazione delle merci a minor impatto ambientale.

CAPTRAIN Italia, secondo operatore nazionale in forte crescita, in coerenza con il suo obiettivo di sviluppo sostenibile e di potenziamento della propria flotta, ha recentemente sottoscritto con IMATEQ Italia - VOSSLOH Locomotives un contratto per la fornitura e la manutenzione completa (Full Service) di due locomotive DE18 di nuova generazione.

Locomotive che saranno integrate con il sistema di sicurezza nazionale (ERTMS-SCMT-SSC) presso il sito ferroviario di IMATEQ Italia a Rivalta Scrivia-Tortona (AL).

La DE18 è una locomotiva Diesel-Elettrica da 1800 kW di potenza, che risponde alle più evolute ed innovative tecnologie in tema di emissioni e di gestione ottimale della trazione. Queste locomotive permetteranno a CAPTRAIN Italia di proporsi adeguatamente alle sempre maggiori richieste e sollecitazioni operative del mercato ferroviario nazionale ed internazionale.

Una scelta che premia gli investimenti italiani sia del Gruppo CAPTRAIN e che del Gruppo VOSSLOH Locomotives, e conferma quanto l’affidabilità tecnica e la disponibilità operativa siano parametri di riferimento assoluto per gli Operatori Ferroviari leader del nostro mercato.

Con questo contratto, siglato con la IMATEQ IT di VOSSLOH LOCOMOTIVES, la CAPTRAIN Italia porta la sua flotta ad oltre 80 locomotive da linea in servizio, tra cui già alcuni esemplari del Gruppo VOSSLOH.

CAPTRAIN e IMATEQ-VOSSLOH danno avvio a una partnership destinata a svilupparsi ulteriormente sui binari di una solida e duratura collaborazione.