Ferrovie: Trenitalia svela il treno regionale ufficiale di LEGO Super Mario

Questa mattina Trenitalia e LEGO Italia hanno annunciato una particolare collaborazione, svelando il treno regionale Rock totalmente dedicato a Super Mario.

In occasione dell’arrivo in Italia del tanto atteso LEGO Super Mario, Trenitalia e LEGO Italia presentano, durante una conferenza stampa a cui erano presenti tra gli altri Paolo Lazzarin, amministratore delegato LEGO Italia, e Sabrina De Filippis, direttore Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, un treno unico nel suo genere.

Si tratta di un convoglio in grado di unire l’innovazione dell’ultima avventura LEGO Super Mario, a quella del nuovo arrivato della flotta Trenitalia, il treno regionale Rock.

Il Treno Ufficiale LEGO Super Mario si distingue per la livrea bianca popolata da una serie di personaggi tratti dal mondo LEGO Super Mario: non solo l’idraulico baffuto, ma anche il fedele compagno di avventura Joshi, e gli storici nemici, come i funghetti Goomba.

LEGO Super Mario arriva dunque nella Capitale a bordo del nostro treno, per annunciarti le iniziative per i più piccoli come la PROMO Junior e un concorso dal prossimo autunno per premiare le persone che viaggiano con noi tutti i giorni.

Non resta quindi che salire a bordo del Rock dedicato a LEGO Super Mario, si parte!

Fonte Trenitalia