Ferrovie: il transito di giorno dell'ETR 500 Mercitalia Fast [VIDEO]

Non è un evento ma poco ci manca, soprattutto a certe latitudini.

C'è un treno che gira quasi esclusivamente di notte e, se lo fa di giorno, normalmente è per spostamenti locali o comunque non necessariamente su linee AV.

Per questi motivi, di tutti i convogli in circolazione, è sicuramente tra quelli più difficili da fotografare "per bene", una specie di "bestia nera" per molti fotografi essendo anche esemplare unico. Stiamo parlando dell'ETR 500 Mercitalia Fast che viaggia tra Bologna e Marcianise facendolo appunto solo con il favore delle tenebre.

Ne parliamo perché due giorni fa "i pianeti si sono allineati" e una volta tanto il treno è partito dall'Emilia con talmente tanto ritardo da dover effettuare tutto il viaggio in piena luce.

L'occasione è stata buona per vederlo in azione e noi, personalmente, lo abbiamo immortalato in video in Direttissima Roma - Firenze dove è passato nel primo pomeriggio quando all'esterno si andava verso i 40 gradi e solo un transito così particolare poteva spingerci verso un colpo di sole quasi certo.

La foto è di repertorio, il video no. Un'occasione più unica che rara per vedere questo treno in azione al di fuori dell'oscurità.