Ferrovie, Riviera Romagnola: viaggi in treno più confortevoli, frequenti e sicuri

Nuove corse Regionali per agevolare la mobilità delle persone che scelgono la Riviera Romagnola per le proprie vacanze.

Da sabato 1 agosto Trenitalia Tper e Regione Emilia Romagna incrementano il numero dei posti a sedere sui treni per il mare, per garantire viaggi confortevoli e nel rispetto delle norme anti-Covid anche nelle giornate da bollino rosso in arrivo. Grazie alla nuova funzione dell’App Trenitalia, è inoltre possibile conoscere in tempo reale il numero dei posti disponibili a bordo dei treni più frequentati. L’acquisto del biglietto è consentito fino a esaurimento posti.

La sala operativa di Trenitalia Tper monitoria i treni in viaggio in tempo reale, con particolare attenzione al numero delle persone presenti a bordo o in attesa di salire nelle stazioni, pronta ad intervenire puntualmente con mezzi a supporto in caso di maggiore affluenza. Per garantire una corretta occupazione di tutti i posti disponibili, oggi più che mai è necessario posizionare eventuali bagagli negli appositi spazi o sotto il sedile, modalità che i nuovi treni consentono con maggiore facilità rispetto ai treni utilizzati negli scorsi anni. Per facilitare le operazioni di controllo a bordo del titolo di viaggio, potrà essere richiesto di esibire il biglietto anche in stazione, prima della salita.

“Si tratta di novità che migliorano l’offerta dei servizi a beneficio dei passeggeri ma anche degli abitanti dell’area”, ha sottolineato l’assessore regionale ai Trasporti, turismo e commercio Andrea Corsini. “Il potenziamento del servizio, con corse più frequenti, garantirà un trasporto in condizioni di sempre maggiore sicurezza, in osservanza delle misure anti-Covid, consentendo di mantenere le distanze tra i passeggeri e di evitare gli assembramenti sui mezzi. La qualificazione del trasporto su ferro - ha proseguito Corsini - rappresenta un obiettivo centrale dell’azione regionale, perché garantisce agli utenti sicurezza, rapidità ed efficacia dei collegamenti, oltre a rappresentare il sistema di connessione che meglio osserva i parametri dello sviluppo sostenibile”.

Le novità dal 1° agosto

I Regionali 1759 Milano-Rimini delle 7.20 e 11535 Piacenza-Ancona delle 9.49 raddoppiano. Il sabato i due treni saranno supportati da convogli gemelli, con identiche fermate, partenza a pochi minuti di distanza e 1200 posti a sedere complessivi. Ancora il sabato mattina - a Milano, Piacenza e Bologna - saranno complessivamente cinque i convogli e otto i pullman pronti a supportare l’offerta di treni verso il capoluogo emiliano e la Riviera. Un convoglio e 10 pullman saranno invece dislocati nelle stazioni di Piacenza, Rimini, Ravenna e Cervia, per supportare i rientri della domenica pomeriggio. Passeranno poi da 269 a 460, la domenica, i posti a sedere su 4 importanti collegamenti fra il capoluogo emiliano e quello lombardo, grazie all’utilizzo di treni doppio piano. Potenziata anche l’assistenza clienti nelle stazioni di Cattolica, Cervia e Ravenna, che si aggiungono a quelle di Milano, Piacenza, Bologna, Rimini e Riccione con personale dedicato nelle giornate e negli orari caratterizzati dal maggior numero di partenze.

Un treno ogni 15 minuti

Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, lo scorso 14 giugno, sono 26 il sabato e 24 la domenica i treni straordinari da e per il mare che si sono progressivamente aggiunti all’offerta ordinaria, per un totale di 30 mila posti aggiuntivi. Il potenziamento dell’offerta riguarda in particolare i collegamenti per la riviera della fascia mattutina – da Bologna, fra le 6.30 e le 10.30 in media un treno ogni 15 minuti – e i rientri pomeridiani - da Rimini, fra le 12.00 e le 21.00, in media un treno ogni 20 minuti.

Da Lombardia ed Emilia verso Rimini, Riccione e Cattolica

74 collegamenti giornalieri fra Bologna e Rimini via Faenza, di cui circa la metà con origine/destinazione le stazioni di Parma/Piacenza/Milano e con fermate in tutte le principali stazioni della via Emilia, per consentire una migliore distribuzione dei passeggeri in relazione all’origine o alla destinazione del proprio viaggio. 40 le relazioni dirette per/da Riccione e Cattolica. Complessivamente sono oltre 40 mila i posti offerti ogni giorno, grazie anche all’utilizzo quasi esclusivo dei nuovi treni Rock a doppio piano.

Romagna line: da Bologna a Rimini via Ravenna

26 collegamenti nel fine settimana (24 da lunedì a venerdì) fra il capoluogo emiliano e Ravenna via Rimini, per raggiungere senza cambi le spiagge di Rimini Viserba, Rimini Torre Pedrera, Igea Marina, Bellaria, Gatteo a mare, Cesenatico, Cervia Milano Marittima e Lido di Classe/Lido di Savio. Oltre 12 mila posti ogni giorno, treni - Rock e Pop - di ultima generazione e stazioni ferroviarie a pochi passi dal mare e dalle spiagge.

Viaggiare in sicurezza

La salute delle persone sui treni è una priorità. Trenitalia Tper e la Regione Emilia Romagna lavorano a stretto contatto per garantire un elevato numero di collegamenti nel rispetto delle norme anti-Covid, resta però fondamentale il senso civico e l’osservanza delle regole di viaggio e di distanziamento personale. I treni regionali vengono sanificati ogni giorno e il personale è attrezzato per viaggiare nella sicurezza propria e dei passeggeri. Le porte di salita e discesa sono state differenziate e una segnaletica a terra indirizza i passeggeri verso l’uscita più vicina. A bordo è obbligatorio l’uso corretto della mascherina. Dispenser di gel igienizzante sono presenti in corrispondenza delle porte di salita o vicino alle toilette.

Non solo più treni, ma anche tariffe più convenienti

Con Estate Insieme si potrà viaggiare per 4 fine settimana, dalle 12 del venerdì alle 12 del lunedì, su tutti i treni regionali senza limiti a soli 49 euro. Estate insieme è disponibile anche in versione XL, valida per tutti i weekend dell’estate al prezzo di 149 euro. Riconfermate anche le promozioni Plus3 e Plus5, che consentono viaggi illimitati per 3 o 5 giorni a partire da 40 euro. E, per finire, una speciale opportunità riservata agli abbonati: i titolari di un abbonamento regionale viaggiano ovunque in due al prezzo di un solo biglietto.

Fonte FS News

Foto 1 e 2 di Akiem483