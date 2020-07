Ferrovie: a CER Cargo le EffiShunter 1000M di CZ Loko

Il vettore ungherese CER Cargo Holding, membro del gruppo societario L.A.C., ha ampliato la sua flotta con la prima delle due locomotive ordinate EffiShunter 1000M.

La cerimonia di consegna, cui hanno partecipato i rappresentanti dell’alta dirigenza di entrambe le società, si è svolta il 28 giugno nello stabilimento della CZ LOKO di Jihlava. La seconda locomotiva sarà messa in servizio a settembre di quest’anno.

“Garantire la trazione indipendente affidabile e ben funzionante sul mercato ungherese e slovacco è per noi di importanza strategica. Vista la specificità di questo mercato e della rete ferroviaria, la trazione indipendente ci fornisce un indiscutibile vantaggio competitivo. Per questo motivo il gruppo CER sta potenziando il suo parco macchine diesel con le locomotive affidabili CZ LOKO,” ha detto Lászlo Horváth, il presidente del consiglio di amministrazione della CER Cargo Holding, durante la cerimonia di consegna.

“Le nostre locomotive hanno un enorme potenziale in Ungheria. Insomma si tratta del quarto tipo di locomotiva che abbiamo consegnato alla CER Cargo Holding negli ultimi tre anni,” ha aggiunto Josef Gulyás, il direttore generale della CZ LOKO. Il vettore gestisce attualmente le locomotive EffiLiner 1600, EffiLiner 3000 e EffiShunter 1600.

CER Cargo Holding prevede di utilizzare tramite la sua controllata CER Slovakia la prima locomotiva 742.761 in Slovacchia e nella Repubblica Ceca. La seconda locomotiva 742.762 sarà gestita principalmente dalla società CER Hungary. Data l’espansione commerciale, è previsto l’utilizzo anche in Ungheria e Croazia. Pertanto le locomotive sono dotate di serie di sistemi di sicurezza INDUSI e MIREL. Se necessario, le locomotive possono essere equipaggiate anche con il sistema europeo ETCS.

EffiShunter 1000-M (serie 742.71x) è un ammodernamento completo delle vecchie locomotive ČKD della serie 742, in cui CZ LOKO ha sfruttato le proprie esperienze acquisite nella produzione di altri tipi dei veicoli nel suo portafoglio.

In termini di costruzione, si tratta semplicemente di una locomotiva EffiShunter 1000 costruita sulla piattaforma delle locomotive originali 742. Di nuovo concetto sono per esempio i cofani con la cabina di guida a torre oppure il motore endotermico CAT 3508 C con una potenza di 1000 kW. Nella CZ LOKO è iniziata a pieno ritmo la produzione della serie da cinquanta pezzi per ČD Cargo.