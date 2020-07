Ferrovie: svia treno merci nei pressi di Caserta

Svio senza conseguenze per le persone ma unicamente per i mezzi ieri pomeriggio nei pressi di Caserta.

Protagonista il treno merci 51453 trainato dalla 494.013 la cui disposizione in seguito all'evento che ha ingombrato entrambi i binari ha richiesto la sospensione della circolazione non solo ferroviaria.

È stato infatti temporaneamente chiuso, sulla A1 Milano-Napoli, anche il tratto compreso tra Villa Literno e Caserta Sud in direzione Roma e il tratto compreso tra l'allacciamento con la A30 e Villa Literno in direzione Napoli, per mettere in sicurezza il cavalcavia ferroviario posto al km 741 dove è avvenuto lo svio.

Attualmente è in corso un approfondimento della dinamica da parte della Procura, che ha eseguito un sequestro preventivo del ponte ferroviario, per accertare le cause precise del deragliamento.

Foto di repertorio