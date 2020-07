Ferrovie: inaugurata la stazione di Macerata Università

È stata inaugurata la nuova fermata ferroviaria "Macerata Università" in località Vallebona al Km 25+470, in corrispondenza dell'Ateneo maceratese: serve il polo universitario (utenza di circa 2.600 studenti, oltre al personale docente e tecnico-amministrativo).

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Luca Ceriscioli, l'assessore regionale ai Trasporti Angelo Sciapichetti, il sindaco Romano Carancini e il rettore Francesco Adornato, i rappresentanti di Rfi e Trenitalia.

"Una stazione bellissima, una bella realizzazione per Macerata e l'Università, ha detto Ceriscioli - un tassello di un investimento più ampio per rafforzare la Civitanova Albacina con l'elettrificazione della linea e 110 milioni di investimenti"; un "segno importante per la città e uno snodo ancor più importante di un progetto complessivo".

L'intervento è stato realizzato nell'ambito dei lavori di elettrificazione della linea Civitanova Marche - Albacina, che prevedono anche opere di ampliamento e ammodernamento delle stazioni presenti lungo il percorso.