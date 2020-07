Ferrovie: il TSR livrea Le Nord in corsa verso Caserta [VIDEO]

Soltanto ieri abbiamo visto un curioso trasferimento di elementi di TSR.

Oggi, invece, documentiamo un'altra discesa particolare dalla Lombardia. Si tratta del "solito" TSR, ma stavolta merita una menzione particolare perché il convoglio ancora veste la cromia Le Nord sebbene con loghi Trenord.

Il treno è il TSR R3 n.036 ovviamente a tre elementi, che ha attraversato mezza Italia con la livrea originale grigio chiaro, verde acido, verde petrolio e arancione ancora piuttosto ben messa nonostante qualche tag.

Come sempre è destinato alla Firema Titagarh di Caserta per manutenzione ed è molto probabile che prima di uscire venga dotato di un nuovo schema di verniciatura. Secondo più fonti, infatti, quello adottato sui nuovissimi convogli Caravaggio e Donizetti non dovrebbe essere applicato sui vecchi, per cui è probabile esca con quello Trenord che ha circolato finora.

Ne sapremo di più quando sarà riconsegnato. La foto di Giovanni Gardenghi è a Firenze Statuto mentre il nostro video è a nord della Capitale.