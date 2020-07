Ferrovie: via alla pulizia della Roma-Lido e della Roma-Giardinetti

Novità senz'altro positive per due linee ferroviarie tribolate di Roma.

Le riporta l'Associazione TrasportiAmo in un comunicato.

"In risposta alla nostra nota del 25 giugno (Prot. entrata 557410), la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, nella persona dell’Ing. Carlo Cecconi, Direttore dell’Area 11 - Pianificazione del Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, che ringraziamo, ha chiesto alla soc. Atac SpA, con nota 0644219 del 21 luglio, di «relazionare in merito ai lavori di manutenzione ordinaria che riguardano la pulizia, sfalcio e potatura su tutte le ferrovie regionali ex concesse».

In particolare nelle linee Roma-Lido e Roma-Giardinetti, «indicando per quest'ultima anche la tratta Centocelle – Giardinetti, sospesa dall'esercizio».

Abbiamo accertato, con piacere, che l’Azienda ha avviato lo sfalcio dell’erba nelle aree ferroviarie indicate. Interventi che dovrebbero terminare a breve, sicuramente agli inizi della prossima settimana. Al momento è stata pulita la tratta sospesa Centocelle-Giardinetti, sulla quale dovrebbe partire anche la rincalzatura dei binari e il controllo della linea aerea di contatto, e il piazzale interno/esterno della stazione di Centocelle. Nella Lido invece, sono partiti dalla stazione di Colombo per proseguire, via via, sul resto della linea.

Un sentito ringraziamento va al personale aziendale della squadra binari che, malgrado il caldo asfissiante, lavora per il raggiungimento dell'obiettivo.

Questa procedura, ribadiamo, garantisce la regolarità/sicurezza degli esercizi in quanto permetta la visibilità dei segnali da parte del personale del movimento, riduce il rischio di interruzioni del servizio a causa degli incendi o per caduta accidentale di piante, migliora la fruibilità delle zone stesse e dei luoghi di lavoro e di ispezione del personale ferroviario e, infine, limita i costi delle manutenzioni delle opere e la loro salvaguardia nel tempo", conclude il comunicato.