Ferrovie: ANSF e Vigili del Fuoco in sinergia per la sicurezza ferroviaria

È stato firmato oggi al Viminale un protocollo d’intesa tra l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il documento, sottoscritto dal Direttore di ANSF, Marco D’Onofrio e dal Capo del Corpo, Fabio Dattilo, avvia diverse sinergie tra le amministrazioni finalizzate all’efficienza dei procedimenti amministrativi e normativi, alla prevenzione in termini di antincendio e al miglioramento della sicurezza ferroviaria mediante la messa a fattor comune, a vari livelli, delle competenze tecniche.

“L’accordo costituisce un utile strumento – ha dichiarato Marco D’Onofrio, Direttore di ANSF - per l’ottimizzazione e l’armonizzazione dei processi autorizzativi di rispettiva competenza, per la creazione della necessaria sinergia in ambito tecnico, in particolare per quanto concerne l’antincendio. È inoltre una positiva occasione per il potenziamento della formazione del personale su una tematica di particolare complessità e con molteplici punti di interazione con la sicurezza della circolazione ferroviaria”.

Il protocollo di intesa consentirà ad ANSF di richiedere il rilascio di pareri da parte del Corpo nazionale sui procedimenti autorizzativi di messa in servizio dei sottosistemi strutturali di terra e nei procedimenti di deroga.

Il testo prevede anche forme di collaborazione nell’ambito di attività normative di comune interesse, ivi incluso quanto attiene il coinvolgimento di esperti dei Vigili del Fuoco nei mirror groups tematici costituiti in ambito nazionale a seguito dalla partecipazione dell’Agenzia ai gruppi di lavoro dell’ERA (European Railway Agency) dedicati alla revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità, oltre che iniziative congiunte di formazione e aggiornamento del personale.