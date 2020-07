Ferrovie: un insolito convoglio Trenord a spasso per la Penisola [VIDEO]

Ancora una volta siamo a documentare un treno "strano" in giro per l'Italia.

E questa volta, di insolita, c'è anche la location oltre alla composizione.

Nei giorni scorsi è scesa dalla Lombardia una E.464 in compagnia della vettura Pilota MD 82-87 029 alla volta di Caserta.

Una volta giunta alla Titagarh Firema, la già di per sé insolita doppietta ha preso in consegna tre vetture intermedie di un TSR. Il treno, ovviamente tutto in livrea Trenord, ha quindi ripreso la via del settentrione con la E.464 al comando seguita dalla vettura Pilota MD 82-87 029 lato testata tronca e quindi dalle tre intermedie EB 710.

Il convoglio ha viaggiato via Caserta, Gricignano, Villa Literno, Formia, Roma Tiburtina, Orte, Arezzo, Firenze Castello, Prato Centrale, Bologna Cintura, Piacenza, Tavazzano e Milano Lambrate.

Ovviamente una composizione del genere non è passata inosservata. Vincenzo Russo la ha ripresa a Marcianise come visibile nella foto di apertura.

Noi, invece, abbiamo realizzato il video nel transito a nord di Roma.