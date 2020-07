Ferrovie: per il Frecciarossa di Trenitalia spunta l'ipotesi Aversa

La stazione di Aversa nel network Frecciarossa?

Ci sta provando Luigia Martino, candidata alle elezioni regionali di Italia Viva, che annuncia il suo impegno per la mobilità interregionale all’esito di un incontro con i pendolari, secondo quanto riportato da larampa.it e da lei stessa rilanciato sul suo profilo Facebook.

“Aversa e l’agro Aversano non possono essere tagliati fuori dalla metropolitana d’Italia. La stazione ferroviaria normanna è già dotata di tutte le infrastrutture per il transito di treni Frecciarossa, con la realizzazione di una banchina ad hoc al binario 6. Ora bisogna accelerare e fare in modo che l’alta velocità passi per Aversa.

È un dovere nei confronti delle centinaia di pendolari che ogni giorno si recano a Roma per lavoro e che sono costretti a viaggiare su treni interregionali, spesso senza aria condizionata e con tempi di viaggio più che raddoppiati”.

“Ho già portato la questione all’attenzione dei coordinatori provinciali di Italia Viva, Giuseppe Altieri e Carmela De Rosa, incassando pieno sostegno in questa battaglia – dice Martino – Italia Viva è pronta a mettere in campo tutta la filiera istituzionale per dare risposte ai pendolari che meritano condizioni di viaggio più dignitose”.