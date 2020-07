Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

La principale ci riguarda a metà ma sicuramente avrà riflessi anche sui nostri binari. Stiamo parlando dei possibili collegamenti che saranno espletati con i nuovi Giruno svizzeri a partire da agosto su Milano (Ferrovie: Giruno tra Italia e Svizzera, ecco da quando e su quali treni).

In attesa che questo accada, rimanendo nei mezzi di trazione, proseguono le consegne degli ATR 220 "Swing" a Trenitalia grazie all'impegno di Mercitalia Rail (Ferrovie: ancora ATR 220 "Swing" per Trenitalia) mentre in Campania viene presentato il primo Rock (Ferrovie: il Rock di Trenitalia arriva anche in Campania).

Dalla compagnia di bandiera alle private. Sul finire della settimana Sangritana riceve ufficialmente le 744 di CZ Loko, presentate durante una kermesse dedicata al trasporto merci in Abruzzo (Ferrovie: "Cargo open day" e consegna loco 744 per Sangritana), mentre l'ATM di Milano riceve l'ennesimo "Leonardo" dalla Hitachi Rail (Ferrovie: ancora un Leonardo per ATM da Hitachi Rail).

Per treni che arrivano ora ce ne sono altri che arriveranno in futuro. Grazie a un prestito della BEI, Trenitalia può finalmente far partire la costruzione dei convogli ibridi che saranno destinati principalmente al Sud Italia (Ferrovie: arrivano i treni ibridi (anche) per il Sud Italia), il cui primo esemplare dovrebbe essere sui binari entro qualche mese (Ferrovie: il primo elemento dei nuovi treni ibridi di Trenitalia pronto tra qualche mese).

Per quanto riguarda le infrastrutture, degna di nota è la riapertura dei lavori nel nodo di Genova (Ferrovie, Liguria: Terzo Valico e nodo di Genova, riparte il cantiere), ma anche di una linea tanto bella quanto dal destino sempre incerto, la Termoli - Campobasso (Ferrovie: tornano i treni tra Termoli e Campobasso).

Non sono infrastrutture ma è un nuovo servizio quello del Frecciarossa a Scalea che ha iniziato a fermare dal 24 luglio per la gioia degli autoctoni (Ferrovie: folla, taglio del nastro e benedizione per il Frecciarossa a Scalea).

Venendo all'estero la settimana non è stata affatto buona per la Cechia che ha registrato una serie di incidenti di diversa entità (Ferrovie, Cechia: in un giorno due scontri tra auto e treni), (Ferrovie: ennesimo incidente ferroviario in Repubblica Ceca) mentre nella stessa nazione RegioJet ha annunciato un nuovo collegamento internazionale (Ferrovie: RegioJet lancia il nuovo collegamento low cost Praga - Vienna - Budapest).

Mentre tutto questo accadeva arrivavano notizie non entusiasmanti tanto dalla Germania (Ferrovie, Germania: per le DB perdite importanti nei primi mesi del 2020) quanto dalla Francia (Ferrovie: il governo francese ha previsto aiuti per SNCF).

Appuntamento tra sette giorni!!