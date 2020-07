Ferrovie: una muta di vetture DPR fresche di livrea in giro per l'Italia [VIDEO]

Abbastanza in sordina proseguono i lavori di adeguamento delle vetture regionali di Trenitalia.

Gli invii, va detto, sono frequenti e per ovvie ragioni non sempre ne diamo conto, tuttavia prendiamo come "esempio" quello di ieri per mostrare la nuova veste che sempre più si affaccia sulle vetture Medie Distanze.

Una muta scesa qualche tempo fa a Santa Maria La Bruna, nelle officine vicino Napoli, è stata riconsegnata ieri per mezzo di un Invio che ha percorso tre quarti d'Italia viaggiando dal capoluogo campano fino a Verona.

La composizione era di tutto rispetto con una Unità Multipla Simmetrica di E.464, precisamente le unità .250 e .370 e in mezzo dieci vetture Medie Distanze, sia con Vestiboli Centrali che Estremi.

Esse erano così classificate:

21-86 752-7

21-87 284-0

21-87 058-8

21-87 023-2

21-86 414-4

21-87 215-4

21-87 648-6

21-87 114-9

21-87 094-3

21-87 220-0

Tutte ovviamente vestivano la nuovissima livrea DPR mentre ancora caratterizzate dall'XMPR erano le due locomotive.

Il video da noi realizzato le vede passare dapprima a Torricola, stazione posta sulla Roma - Napoli via Formia e quindi a Monterotondo, posta invece sulla Roma - Firenze Linea Lenta.