Ferrovie: incendio tra Settebagni e Capena, giornata da incubo sulla Roma - Firenze

Una vera e propria ecatombe come non si vedeva da tempo in Direttissima Roma - Firenze nella giornata di ieri.

Tutto è cominciato alle 18.20 quando l'Infomobilità di RFI segnala che il traffico è fortemente rallentato per un intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Settebagni e Capena.

Già in quel momento si segnala maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti per i treni direttamente coinvolti e fino a 30 minuti per i treni instradati su Linea Lenta tra Roma Tiburtina e Orte.

Il vasto rogo non aiuta e il caldo della giornata ci mette del suo, tant'è che alle 19.30 la situazione peggiora con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni instradati su Linea Lenta Roma - Firenze tra Roma Tiburtina e Orte, maggior tempo di percorrenza sempre fino a 100 minuti per i treni direttamente coinvolti e avvio della riprogrammazione dell'offerta commerciale per la Linea Orte - Fiumicino Aeroporto che viene inevitabilmente coinvolta di conseguenza.

La vecchia linea evidentemente, nonostante gli upgrade tecnologici, non è in grado di smaltire tutto il traffico pari e dispari della Direttissima, tanto è vero che alle 20.15 il maggior tempo di percorrenza diventa fino a 70 minuti per i treni instradati su Linea Lenta Firenze - Roma tra Orte e Roma Tiburtina, fino a 180 minuti per i treni instradati su Linea Lenta tra Roma Tiburtina e Orte e fino a 120 minuti per i treni direttamente coinvolti.

Numeri già da capogiro che però sono destinati a peggiorare ulteriormente alle 21.20 quando si arriva a maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti per i treni instradati su Linea Lenta Firenze - Roma tra Orte e Roma Tiburtina, maggior tempo di percorrenza sempre fino a 180 minuti per i treni instradati su Linea Lenta tra Roma Tiburtina e Orte e addirittura maggior tempo di percorrenza fino a 130 minuti per i treni direttamente coinvolti.

Alle 22:30 il traffico risultava ancora fortemente rallentato in direzione Roma.

Nonostante sia notte inoltrata risultano instradati su Linea Lenta Firenze - Roma tra Orte e Roma Tiburtina con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti i treni:

• FR 9349/9397 Bardonecchia (14:40) - Napoli Centrale (22:03)

• FR 9427/9441 Venezia Santa Lucia (15:26) - Salerno (21:40)

• FR 9583/9585 Milano Centrale (16:10) - Salerno (22:07)

• FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) - Napoli Centrale (21:48)

• FR 9556 Napoli Centrale (16:40) - Milano Centrale (21:50)

• FR 9653/9655 Torino Porta Nuova (16:50) - Salerno (23:22)

• FR 9432 Napoli Centrale (17:04) - Venezia Santa Lucia (22:55)

• FR 9555/9557 Milano Centrale (17:10) - Salerno (22:59)

• FR 9433 Venezia Santa Lucia (17:26) - Roma Termini (21:25)

• FR 9559 Milano Centrale (18:10) - Napoli Centrale (23:12)

• FR 9435 Venezia Santa Lucia (18:26) - Napoli Centrale (23:48)

• FR 8528 Roma Termini (18:50) - Bergamo (23:40)

• FA 8527 Bergamo (16:00) - Roma Termini (21:10)

• FA 8529 Bolzano (17:10) - Roma Termini (22:10)

• FB 8591/9582/9593 Genova Piazza Principe (18:37) - Roma Termini (23:00)

• IC 597 Milano Centrale (14:48) - Napoli Centrale (23:59)

• EN 296/299/290 Roma Termini (18:55) - Tarvisio Boscoverde - München Hauptbahnof (8:19)

• RV 2328 Roma Termini (19:25) - Ancona (22:25)

Contestualmente questi sono i treni instradati su Linea Lenta Firenze - Roma tra Orvieto e Orte con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti:

• FR 9663 Milano Centrale (18:10) - Napoli Centrale (0:01)

Questi invece i treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti:

• FR 9662 Napoli Centrale (17:25) - Torino Porta Nuova (23:10)

• FR 9560/9562 Sapri (15:15) - Milano Centrale (22:50)

• FR 9434 Napoli Centrale (18:09) - Venezia Santa Lucia (23:34)

• FR 9330 Roma Termini (19:50) - Milano Centrale (0:15)

• RV 2440 Roma Termini (19:02) - Terontola (22:20)

• RV 2330 Roma Termini (21:02) - Foligno (22:54)

• FR 9437 Venezia Santa Lucia (19:26) - Roma Termini (23:25)

A seguire, invece i treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti:

• FR 9658/9659 Roma Termini (17:50) - Brescia (21:53)

• FA 8526 Roma Termini (17:50) - Bolzano (22:48)

E non manca un treno instradato su Linea Lenta Firenze - Roma tra Orte e Roma Tiburtina con un maggior tempo di percorrenza fino a 130 minuti:

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Udine (23:05)

Sorte mento fortunata per il RV 2313 Firenze Santa Maria Novella (15:14) - Roma Termini (19:00) che viene fatto terminare a Orte con i passeggeri riprotetti sul treno FA 8529 in partenza da Orte alle 21:33 e in arrivo a Roma Termini alle ore 22:10.

Una giornata da dimenticare che coinvolge ovviamente anche i treni di Italo, anche se ovviamente per causa di natura esterna del tutto indipendente dalla ferrovia.