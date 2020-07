Ferrovie: estintore e torce lanciati in corsa dalla coda del treno, fermati e denunciati

E adesso la "bravata" rischia di costargli davvero cara.

Sono stati rintracciati e identificati dalla Polizia i due 19enni che qualche giorno fa si sono introdotti all'interno della cabina di coda del treno Alpigiano-Torino riprendendosi con lo smartphone mentre commettevano atti vandalici.

A dare l’allarme una donna che li ha visti dalla banchina della stazione mentre il treno viaggiava. I due hanno acceso un estintore e poi lo hanno gettato dal finestrino e in seguito hanno dato fuoco a delle torce.

Il tutto è stato quindi pubblicato sulle storie Instagram di uno dei due. Le loro “bravate” si sono interrotte nella stazione di Torino Porta Nuova dove ad attenderli hanno trovato i poliziotti della Ferroviaria che li hanno denunciati.

Speriamo che vengano ora messe in atto punizioni esemplari. Non osiamo immaginare, ad esempio, cosa sarebbe successo se quell'estintore fosse finito nel posto sbagliato o addosso a qualcuno col treno lanciato in corsa.