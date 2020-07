Ferrovie: manutenzione straordinaria sulla Lucca-Aulla

Da domenica 2 agosto a venerdì 7 settembre 2020, Rete Ferroviaria Italiana realizzerà lavori di manutenzione straordinaria tra Lucca e Aulla.

Si tratta di interventi di rinnovo del binario all’interno delle gallerie Lupacino (tra Minucciano e Piazza al Serchio), Ugliancaldo e Bibola.

Per consentire le attività di cantiere è necessario sospendere la circolazione ferroviaria sull’intera tratta. I collegamenti sono garantiti da un servizio sostitutivo con autobus. Gli orari possono essere consultati nelle stazioni e sul sito web dell’impresa ferroviaria.

Il periodo di esecuzione dei lavori è stato individuato da RFI di concerto con l’impresa ferroviaria e Regione Toscana, per garantire la chiusura dei cantieri in tempo per l’avvio del prossimo anno scolastico.

Le attività di cantiere proseguiranno anche dopo l’interruzione estiva con il consolidamento della galleria Lupacino. L’obiettivo è agevolare le procedure di esodo ed evacuazione per una possibile situazione emergenziale.