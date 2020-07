Ferrovie: rivoluzione Lazio, tutte le novità e gli investimenti

Il Lazio riparte. E lo fa attraverso un poderoso piano di investimenti in opere pubbliche attraverso risorse regionali, nazionali ed europee, nuove o rimodulate nel post emergenza COVID.

Questa la risposta alla crisi socio-economica che si è aperta con l’emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie questo quanto previsto:

- completamento dell’anello ferroviario di Roma con un investimento di 547 milioni di euro (16 disponibili e 531 nel Contratto di Programma per i prossimi anni) per la costruzione di una linea da Vigna Clara a Val d’Ala e la costruzione di importanti nodi di scambio, come ad esempio Tor di Quinto

- raddoppio ad Alta Capacità della linea Roma-Pescara per un valore complessivo dell’opera stimato in circa 3 miliardi di euro (in progettazione di fattibilità e richiesta di ulteriori interventi sulla parte suburbana da Tivoli a Guidonia)

- 41 milioni di euro per la nuova Stazione di Piazzale Flaminio

- oltre 560 milioni di euro per le ferrovie ex concesse della Roma-Viterbo e della Roma-Lido

- 24 milioni di euro per la Metropolitana di Roma Linea C - Nodo di interscambio Pigneto

- 10 milioni di euro per il completamento della ferrovia Formia-Gaeta

- 6 milioni per il ripristino della linea ferroviaria Priverno Fossanova-Terracina (LT)

13 MILIARDI PER INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, TRA CUI:

- nodo di Roma e Anello Ferroviario

- collegamenti ferroviari con Aeroporto di Fiumicino

- collegamento Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona

- raddoppio linea Roma-Viterbo nella tratta Cesano-Bracciano

- piano stazioni

ALTA VELOCITÀ CIOCIARIA-ROMA:

-nuovo Frecciarossa Cassino-Frosinone-Roma attraverso instradamento via Cassino-Frosinone di una coppia di Frecciarossa Milano-Napoli

600 MILIONI DI EURO PER 1,5 MILIONI DI MQ IN INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA:

- Roma Termini, Tiburtina, Trastevere, Tuscolana

- Frosinone

- Nettuno

88 STAZIONI DA RIQUALIFICARE ENTRO IL 2026 CON 300 MILIONI DI EURO TRA EASY STATION E SMART STATION