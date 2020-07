Ferrovie: Abellio UK assegna fornitura di banchi di manovra a IGM

IGM Srl di Follo (SP) si è aggiudicata, prima fra le aziende italiane, un contratto da parte di Hitachi Rail UK per la fornitura di 66 banchi di manovra per i treni Abellio East Midlands Rail.

Con la fornitura di 33 treni a 5 casse a composizione fissa, per un totale di 165 casse, Hitachi Rail contribuirà allo sviluppo di un’importante area del Paese, il Midlands, dove per i prossimi 15 anni le stime parlano di una robusta crescita delle attività produttive, che potrebbero creare sino a 300.000 nuovi posti di lavoro e la conseguente necessità di un potenziamento del trasporto collettivo.

Per la realizzazione di uno dei componenti tecnologici strategici quale è il banco di manovra, Hitachi Rail UK si è rivolta alla competenza ed alla professionalità di IGM Srl, un’azienda italiana già fornitore dei maggiori costruttori di materiale rotabile, che nell’occasione fornirà un banco integrato completamente testato (“plug & play”), con tutti i vantaggi che tale configurazione offre in termini di risparmio in tempi di montaggio, costi di realizzazione e semplificazione della gestione, oltre che nel ridurre le interfacce di fornitura e le relative liabilities.

IGM Srl è una società nata nel 1992 a Follo (SP) nel settore della difesa, come System Integrator, che ha esteso la propria presenza nel ferroviario a partire dal 1998, consolidando una solida e continua crescita dell’Azienda e all’interno del comparto, in Italia ed all’estero.

In campo ferroviario IGM fornisce banchi di manovra, componenti per banchi di manovra e componenti di sicurezza, quadri elettrici di cabina e di comparto, box elettrici per installazioni sotto-cassa, sistemi di cablaggio, che vengono progettati, prodotti e testati presso lo stabilimento di Follo e di Bytom (Polonia).

Negli ultimi anni IGM ha sviluppato un’importante attività di supporto a valore aggiunto presso i costruttori, nell’ambito dei montaggi a bordo treno (installazioni meccaniche ed elettriche), attività di testing e commissioning e attività di installazione segnalamento di bordo (SCMT-STB-AV-SSC).

Foto Hitachi Rail Europe - http://www.mynewsdesk.com/uk/hitachi-rail-global/images/hitachi-train-for-east-midlands-railway-1718341, CC BY 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81688793